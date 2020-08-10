بريطانيا قد تلغي الإحصاء اليومي لوفيات كورونا لهذا السبب!

ذكرت صحيفة "تليغراف" Telegraph البريطانية، الاثنين، أن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد قد يتم إلغاؤه، وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء.

وقالت الصحيفة إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري، وكان وزير الصحة مات هانكوك أمر بفتح التحقيق بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا "يبالغون" في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ونقلت "تليغراف" عن مصدر في الحكومة قوله إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه.

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وكانت بريطانيا أوقفت في الشهر الماضي التحديث اليومي لعدد الوفيات، وأمرت الحكومة بمراجعة الطريقة التي تحصر بها هيئة الصحة العامة بإنجلترا عدد الوفيات وذلك بعدما قال أكاديميون إن الأرقام اليومية قد تشمل أناسا توفوا بأسباب أخرى.

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ونبه الأكاديميون في بيان إلى أن الطريقة التي تحصي بها الهيئة الحكومية أعداد الوفيات معيبة، مشيرين إلى أنها تظل تحتفظ بأسماء أشخاص أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه وتدرجهم ضمن الوفيات حتى إذا توفوا بأسباب أخرى ولو بعد "3 أشهر".

وقال الخبراء إن التباين الكبير في أرقام الوفيات اليومية بإنجلترا يرجع لهذا السبب.

وأعلنت بريطانيا، وهي واحدة من أشد الدول تضررا بالفيروس، تسجيل 1062 إصابة جديدة الأحد، في أكبر زيادة يومية منذ يونيو ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى أكثر من 310 آلاف.