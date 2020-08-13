أكثر من 750 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا

أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 750 ألف شخص حول العالم منذ اكتشافه في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الخميس، الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش.

وبالإجمال، سجلت 750 ألفا وثلاث وفيات في العالم من 20 مليونا و667 ألفا و684 إصابة.

أكثر المناطق تضرراً هي أميركا اللاتينية والكاريبي التي سجلت 228 ألفا و572 وفاة، بينما سجلت نحو نصف الوفيات في العالم في أربع دول: الولايات المتحدة (166 ألفا و38 وفاة) والبرازيل (104 آلاف و201 وفاة) والمكسيك (54666) والهند (47033).

في سياق متصل، أعلنت الهند اليوم الخميس عن تسجيل زيادة قياسية أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ رصدت نحو 67 ألف إصابة جديدة إحداها لزعيم ديني كان موجودا على منصة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال احتفال بتدشين إنشاء معبد كبير.

وأفادت وزارة الصحة بأنه مع ارتفاع عدد المصابين بواقع 66999 اليوم الخميس، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة في الهند نحو 2.4 مليون حالة، خلف الولايات المتحدة والبرازيل فقط في قائمة أكثر الدول إصابة بالفيروس في العالم.

موضوع يهمك قدّر الباحثون في كلية لندن الإمبراطورية "إمبريال كوليدج" أن 6% من سكان بريطانيا - أو ما يعادل 3.4 مليون نسمة - أصيبوا... إمبريال كوليدج: 13% من سكان لندن أصيبوا بكورونا فيروس كورونا

وتسجل الهند الآن زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر منذ 15 يوما، مع تخفيف البلاد للقيود المفروضة منذ أشهر لمواجهة الفيروس، في حين بلغ إجمالي الوفيات 47033 جراء الإصابة به.

وفي سياق متصل، تبينت مساء الأربعاء إصابة مهاجر يمني في اليونان بفيروس كورونا المستجد. والمهاجر يبلغ 35 عاماً يعيش في مخيم فيال في جزيرة خيوس اليونانية على بحر إيجه، الذي يؤوي 3800 مهاجر، ووضِع في الحجر.

وسبق أن سجلت إصابات في مخيمات مهاجرين في الجزء القاري من اليونان، لكنها الإصابة الأولى داخل واحد من مخيمات المهاجرين المكتظة على الجزر اليونانية.