إمبريال كوليدج: 13% من سكان لندن أصيبوا بكورونا

قدّر الباحثون في كلية لندن الإمبراطورية "إمبريال كوليدج" أن 6% من سكان بريطانيا - أو ما يعادل 3.4 مليون نسمة - أصيبوا بكوفيد-19، في تقدير أعلى بكثير مقارنة بالنتائج السابقة.

التقديرات استندت إلى دراسة شملت 100 ألف متطوع تم اختيارهم بشكل عشوائي، استخدموا اختبارات الوخز بالإبر في الأصابع لاكتشاف الأجسام المضادة للفيروس المسبب لكوفيد-19.

الدراسة التي غطت أعداد الإصابات حتى نهاية يونيو، خلصت إلى أن لندن بها أكبر معدل إصابات بواقع 13%.

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وكشفت الدراسة أيضا عن أن السود والآسيويين من ينتمون لأقليات عرقية أكثر عرضة للإصابة مرتين إلى 3 مرات للإصابة بكوفيد-19 مقارنة بالبيض.

التقديرات الوطنية الجديدة هي أعلى بكثير مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها والتي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، المرجع الرئيسي لرصد المرض.

وحتى اليوم الخميس، سجلت إنجلترا 270,971 حالة إصابة.