بيرو تتخطى حاجز 500 ألف إصابة بكورونا

تخطت بيرو حاجز النصف مليون إصابة بفيروس كورونا، وسجلت أعلى معدل وفيات بالفيروس في أميركا اللاتينية، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الصحة يوم الخميس.

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وقال لويس سواريز، نائب وزير الصحة في مؤتمر صحافي، إن بيرو سجلت 507996 إصابة مؤكدة، و25648 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وفي بيرو أعلى معدل وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية، إذ يتسبب الفيروس في وفاة 78.6 بين كل 100 ألف نسمة بحسب إحصاءات رويترز، وهو ما يتجاوز المعدل في جارتيها تشيلي والبرازيل المتضررتين من المرض بقوة.

وفي وقت سابق، أرجع الرئيس مارتن فيزكارا الزيادة الأخيرة في الإصابات إلى تزايد الفعاليات الاجتماعية والرياضية وعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. وكان يتحدث خلال مراسم تكريم اسم 120 طبيبا توفوا نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.