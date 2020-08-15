ترمب: نأمل بنجاح اللقاح الروسي ضد كورونا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله بأن يثبت اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا والأول في العالم فعاليته، في علاج مرض كوفيد-19.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، الجمعة: "لا نعرف كثيرا عن اللقاح الروسي، لكننا نأمل بأن يكون فعالا... نأمل بذلك حقا".

وجاء تصريح ترمب في سياق إجابته عن سؤال حول مدى علمه باللقاح الروسي وما إذا كانت هناك اتصالات بين واشنطن وموسكو بصدده.

وأضاف: "لقد تخطوا بعض مراحل الاختبار، ونعتقد أنه من المهم الالتزام بكافة قواعد العملية. لدينا الكثير من اللقاحات التي نعتقد أنها ستكون ناجعة، لكننا نود أن نمر بكل الاختبارات اللازمة".

وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما ملموسا في تطوير لقاح لكورونا، مضيفا أن بلاده ستعلن عن "شيء في المستقبل غير البعيد"، وتابع: "سيدور الحديث أيضا عن الأدوية التي أعتقد أنها مهمة أيضا جدا".

إصابات ووفيات

وفي هذا الإطار، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغت خمسة ملايين و228817 حالة، بزيادة 52799 حالة مقارنة بإحصائها السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1169 ليصل الإجمالي إلى 166317 حالة.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 13 أغسطس آب، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم. ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.