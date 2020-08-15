الهند: نجري اختبارات على 3 لقاحات لكورونا.. سننتجها بكميات ضخمة

قال رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، السبت، إن بلاده تستعد لإنتاج لقاحات لمرض كوفيد-19 بكميات ضخمة عندما يعطي العلماء الموافقة على المضي قدما.

وقال مودي من أسوار القلعة الحمراء في الحي القديم بنيودلهي: "لا يجري اختبار لقاح واحد أو اثنين وإنما ثلاثة لقاحات في الهند.. وإلى جانب الإنتاج الضخم، فإن خارطة الطريق لتوزيع اللقاح على كل هندي في أقل وقت ممكن جاهزة".

مودي أضاف: "البلاد مستعدة أيضا لإنتاج هذه اللقاحات بكميات كبيرة".

يأتي ذلك فيما تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في الهند 2.5 مليون حالة إصابة، مع ارتفاع آخر أكبر في يوم واحد بلغ 65,002 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد الحالات. كما أبلغت وزارة الصحة، السبت، عن 996 حالة وفاة أخرى ليصبح المجموع 49,036.

قفز متوسط الحالات المبلغ عنها يوميًا من حوالي 15 ألف حالة في الأسبوع الأول من يوليو إلى أكثر من 50 ألف حالة في بداية أغسطس.

موضوع يهمك أظهر إحصاء أن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 759,411 شخصا توفوا جراء... إصابات كورونا تتجاوز 21 مليوناً.. والصحة العالمية تحذر الأميركتين فيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة إن الارتفاع يظهر حجم عمليات الفحص حيث تم إجراء 800 ألف فحص في يوم واحد. لكن الخبراء يقولون إن الهند بحاجة إلى مواصلة الاختبارات بقوة أكبر.

وأدى إغلاق الهند لمدة شهرين والذي تم فرضه على مستوى البلاد في أواخر مارس إلى انخفاض عدد الإصابات. لكن تم تخفيفه ويجري الآن تطبيقه إلى حد كبير في المناطق عالية المخاطر.

وارتفعت الحالات الجديدة بعد أن أعادت الهند فتح المتاجر والتصنيع وسمحت لمئات الآلاف من العمال المهاجرين بالعودة إلى ديارهم من المناطق المتضررة من فيروس كورونا. لا يزال مترو الأنفاق والمدارس ودور السينما مغلقة.