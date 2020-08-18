أميركا.. وفيات كورونا تلامس 170 ألفاً وإصابات تفوق 5.4 مليون

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفعت 520 حالة لتصل إلى 169870، كما بلغت الإصابات خمسة ملايين و422242 بزيادة 40117 إصابة عن الإحصاء السابق.

موضوع يهمك أعلن مصدر مصري مسؤول أن ما تردد عن وجود اتفاق قطري تركي لتحويل ميناء مصراتة الليبي لميناء لأنقرة يعد تجاوزا وتهديدا... مصر ترد على اتفاق قطري تركي بشأن ميناء مصراتة في ليبيا مصر

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 17 أغسطس آب، وذلك مقارنة بتقريرها في اليوم السابق له.

من جهة ثانية، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الثلاثاء، أنه يمكن التوصل لاتفاق جديد حول تخصيص مزيد من الأموال لأزمة فيروس كورونا المستجد في حال كان القادة الديمقراطيون على استعداد ليكونوا "منطقيين".

ومن شأن تلك الخطة أن تشمل تمويل خدمة البريد الأميركي، والذي اتفق عليه الجانبان، وفق ما أعلن منوتشين على شبكة سي.بي.إس.

وقال "هناك اتفاق ينتظر إبرامه في حال أراد الديمقراطيون أن يكونوا منطقيين. أشعر بالقلق إزاء السياسة في كل هذا" مشيرا إلى أنه واصل إجراء محادثات مع المشرعين حول مبالغ دعم الأنشطة التجارية والعمال المتضررين من كوفيد-19.

وقال "أعتقد أن هناك العديد من الناس في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، يرغبون في رؤية الناس يتكاتفون ويتوصلون لاتفاق جيد للعمال الأميركيين".