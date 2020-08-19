الهند تسجل أكثر من ألف وفاة و64 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 1092 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الأربعاء، وهو أعلى معدل للوفيات في يوم واحد.

وتحتل الهند المرتبة الرابعة في عدد الوفيات في العالم والثالثة في عدد الاصابات، مع أكثر من 2.7 مليون حالة إصابة، بما في ذلك أكثر من 64 ألف حالة إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها في الـ24 ساعة الماضية.

ويُعتقد أن الأرقام الفعلية، مثل أي مكان آخر في العالم، أعلى بكثير بسبب الاختبارات المحدودة.

وتمثل أربع ولايات من أصل 28 في الهند الآن 63% من إجمالي الوفيات و54.6% من عدد حالات الإصابة. وتعد ولاية ماهاراشترا الغربية والولايات الجنوبية تاميل نادو وأندرا براديش وكارناتاكا أكثر المناطق تضرراً في البلاد.

في سياق متصل، دخل وزير الداخلية الهندي أميت شاه المستشفى مرة أخرى أمس الثلاثاء، بعد شعوره بالتعب وآلام في الجسم، وذلك بعد أربعة أيام من قوله إنه شُفي من مرض كوفيد-19.

وشاه مساعد مقرب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي وهو بالفعل الرجل الثاني في مجلس وزرائه.

وقال "معهد عموم الهند للعلوم الطبية"، وهو مستشفى حكومي بالعاصمة نيودلهي، إن وزير الداخلية انتقل إليه.

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وأضاف المستشفى في بيان "يشعر بالراحة ويواصل عمله من المستشفى"، مضيفاً أن أحدث الاختبارات أثبتت خلوه من فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وشاه هو أبرز سياسي هندي يصاب بعدوى كورونا. والاثنين، قالت كيران مازومدار شو، رئيسة "شركة بيوكون للأدوية" والتي تصنع علاجات لكوفيد-19، إنها أصيبت بالمرض.

وسجلت الهند ثالث أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ويتجاوز عدد الحالات الجديدة بها 50 ألفا يوميا منذ 30 يوليو/تموز الماضي.

واستقر العدد إلى حد كبير في مومباي ودلهي، لكنه في زيادة مطردة في مدن أصغر مثل بونيه وبنغالورو.