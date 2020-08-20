ماكرون: احتمال التوصل للقاح خلال الأشهر المقبلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن هناك احتمالات معقولة للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في الأشهر المقبلة.

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كان الرئيس الفرنسي، أكد في مقابلة مع مجلة Paris Match أنه من غير الممكن العودة لإغلاق البلاد كلياً، لأن التداعيات السلبية لذلك كثيرة وقوية، وسط تسجيل فرنسا أمس أكبر عدد إصابات يومية في 3 أشهر.

وأضاف ماكرون أن الاستجابة حاليا يجب أن تكون من خلال تسريع اللقاحات وضمان الوصول إليها وتقديم أفضل استجابة صحية ممكنة.

كما أوضح أنه إذا لزم الأمر يجب اللجوء إلى عمليات إغلاق مستهدفة لمناطق معينة، مشيرا إلى أنه من الضروري تأمين الاختبارات لفيروس كورونا وتعقب وعزل المصابين وتوسيع نطاق ارتداء الأقنعة.

في سياق آخر، أكد ماكرون أنه يتعين على أوروبا أن تحمي سيادة دولها في شرق البحر المتوسط عندما تكون موضع شك.

وأضاف ماكرون أن فرنسا وألمانيا ستتصرفان بطريقة منسقة وأنهما تريدان تهدئة التوترات واحترام السيادة.

جاءت تصريحات ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في فورت دي بريجانكون بجنوب فرنسا.