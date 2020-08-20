"ادعاءات زائفة".. أعنف هجوم ضد لقاح روسيا من خبير شهير

شن مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي هجوماً حاداً ضد لقاح روسيا لمواجهة فيروس كورونا. واعتبر الخبير الأميركي المرموق خلال مناقشة استضافتها جامعة جورج واشنطن عبر الفيديو ، أمس الأربعاء، أن مزاعم روسيا بشأن توصلها إلى لقاح آمن وفعال لـكوفيد -19 "زائفة".

ورداً على سؤال حول إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل بلاده إلى لقاح، قال: "يمكن لأي بلد أن يعلن أن لديه لقاحا، لكن القول إن لديك لقاحًا آمنًا وفعالًا فهذا إعلان زائف وكاذب".

موضوع يهمك على الرغم من الجدل الواسع الذي أثاره اللقاح الروسي الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، كشف ألكسندر... روسيا تتحدى.. ثالث مرحلة من لقاح كورونا خلال أيام صحة

وتابع موضحا "هناك فرق كبير بين التوصل إلى لقاح وبين الإثبات عبر التجارب أن إعطاءه على نطاق واسع لمئات الملايين من الأشخاص آمن وفعال".

إلى ذلك، قال: "الروس، على حد علمي، وأنا متأكد تمامًا من أنني على حق، لم يدرسوا تلك المسألة بشكل دقيق، ولم يختبروا اللقاح في تجارب واسعة وعشوائية ومضبوطة".

إلزامية اللقاح؟!

على صعيد آخر، أكد الطبيب الأميركي أن الولايات المتحدة لن تجعل أي لقاح مستقبلي ضد كورونا إلزامياً، دون أن يستبعد أن يكون هناك إلزام بتحصين الأطفال في بعض المناطق.

كما أضاف عضو خلية البيت الأبيض المعنية بمكافحة الفيروس: "لا يمكننا إجبار الناس أو محاولة إجبارهم على التطعيم، لم نفعل ذلك قط".

تابع قائلاً: "يمكننا أن نجعله إلزامياً بالنسبة لمجموعات معينة، مثل العاملين في المجال الصحي، لكن لا يمكننا أن نفعل ذلك لعموم السكان"، وساق على سبيل المثال معاهد الصحة الوطنية حيث لا يمكن للممرضين الاعتناء بالمرضى ما لم يكونوا قد أخذوا لقاح الأنفلونزا خلال موسم الشتاء.

يذكر أن مطلع الشهر الحالي أعلنت روسيا أنها ستبدأ اعتبارا من سبتمبر وأكتوبر الإنتاج الصناعي للقاحين ضد كوفيد-19 طورهما باحثون من مراكز حكومية.

وشبه كيريل ديميترييف، رئيس الصندوق السيادي الروسي الذي يمول تطوير أحد اللقاحين، السباق الحالي لإيجاد لقاح لكوفيد-19، باستكشاف الفضاء.

كما قال في حينه لشبكة "سي إن إن" إن "الأميركيين فوجئوا عندما سمعوا إشارة سبوتنيك" أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957. وأضاف "سيكون الأمر نفسه مع اللقاح، لأننا سنكون في الطليعة لتطويره."