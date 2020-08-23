روسيا تخطط لإنتاج ستة ملايين جرعة شهرياً من لقاح كورونا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الصناعة دنيس مانتوروف قوله، اليوم الأحد، إن بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين مليون ونصف ومليوني جرعة شهريا من لقاحها المحتمل لمرض كوفيد-19 بحلول نهاية العام.

وقال في تصريح صحافي، إن الحجم الشهري لإنتاج جرعات اللقاح سيزداد تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة.

وأشار الوزير إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التي تلقيناها، والنظر في توريد اللقاحات إلى الشركاء الأجانب، فإنه من الضروري أولا توفير الطلب المحلي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الحادي عشر من الشهر الجاري، عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم، يحمل اسم "سبوتنيك-V".

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الروسية تجربة القاح الذي طوره معهد غماليا في موسكو، على نطاق واسع الأسبوع المقبل.

وكان معهد "غماليا" الروسي، نشر، نصائح وتعليمات يجب اتباعها أثناء استخدام اللقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

ووفق إرشادات المعهد، يجب فحص المريض من قبل الطبيب وقياس درجة حرارته قبل استخدام اللقاح، وأن يبقى الشخص تحت مراقبة الطبيب لمدة نصف ساعة بعد أخذه اللقاح.

أما الذين يمنع تطعيمهم، فهم النساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة، ومن الأمراض الحادة المعدية وغير المعدية، وفق وكالة "نوفوستي".