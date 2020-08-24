كورونا.. السعودية تسجل 1175 إصابة جديدة وشفاء 2745

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1175) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (42) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2745) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (282,888) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/7xwh7Gm6fE — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 24, 2020

أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية عن تسجيل 1175 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا اليوم الاثنين⁩، ووفاة 42 شخصا. كما أعلنت عن تعافي 2745 ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (282,888) حالة.

وكان متحدث باسم الوزارة قال سابقا: "استطعنا العودة بحمد الله بالحذر الكافي الذي جعلنا بحالة استقرار". وأضاف: "من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل: (لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض).

وتابع: "أكثر من 40 (بروتوكولاً) موجوداً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، بالإمكان مراجعتها عبر الموقع http://covid19awareness.sa

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، قال الأسبوع الماضي، إن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، مشيرا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.