السعودية.. 987 إصابة جديدة بكورونا⁩ و1038 حالة شفاء

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (987) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (27) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1038) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (288,441) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/p6x6KoQOHN — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 29, 2020

أعلنت وزارة الصحة في السعودية عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد، وتسجيل 27 وفاة، و1038 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 288,441 حالة.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن غداً الأحد موعد عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، تقتضي بأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد، وفقاً لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وسمحت الوزارة لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه بتطبيق العمل عن بُعد لعدد من موظفي الجهة على ألا تتجاوز نسبتهم 25% من إجمالي الموظفين، على أن تمكّن الجهة مَن يعملون عن بُعد من أداء مهامهم.

كما يعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في السعودية، الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".