الصين.. ووهان بؤرة تفشي كورونا تفتح مدارسها الثلاثاء

قالت السلطات في مدينة ووهان الصينية إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء. وتمثل ووهان بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وأكثر المدن تضررا بفيروس كورونا بالصين.

وقالت الحكومة المحلية، الجمعة، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي. وتستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين.

وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الانترنت إذا تغيرت مستويات الخطر. ونصحت الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض. ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إنها سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة جديدة يوم الجمعة وهو نفس العدد الذي تم تسجيله اليوم السابق. وكانت كل الحالات وافدة من الخارج.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85,022 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 832 ألفا و336 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 24 مليونا و509 آلاف و180 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 15 مليونا و772 ألف شخص على الأقل.