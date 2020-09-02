أميركا تنتقد مخاوف منظمة الصحة بشأن لقاح كورونا

انتقد البيت الأبيض مخاوف عبّرت عنها منظمة الصحة العالمية بعدما صرح مسؤول صحة أميركي بأنه قد تتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا دون أن يستكمل كافة التجارب.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تشارك في الجهود العالمية لابتكار وتصنيع وتوزيع لقاح للفيروس بسبب مشاركة المنظمة.

وكانت المنظمة قد قالت في الآونة الأخيرة إن نحو 172 دولة تشارك في خطتها للقاح كوفيد-19 لضمان التوزيع العادل للقاحات.

من جهته، قال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، لكن لن نتقيد بمنظمات متعددة الأطراف تسيطر عليها منظمة الصحة العالمية التي يسودها الفساد والصين".

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وأضاف: "الرئيس (ترمب) لن يدخر جهداً لضمان اجتياز أي لقاحات جديدة.. للاختبارات بكل دقة".

وأثمرت الجهود الدولية لتطوير لقاح لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يربو على 851 ألف شخص، عدة لقاحات تمر بتجارب المرحلة الأخيرة الآن.

ولا يوجد أي لقاح معتمد لفيروس كورونا حتى الآن باستثناء ذلك الذي وافقت عليه روسيا قبل أن يخضع لتجارب واسعة النطاق.

وكان مسؤولون في منظمة الصحة العالمية قد حذّروا يوم الاثنين من أن المسارعة بتوزيع أي لقاح على نطاق واسع قد ينطوي على مخاطر.