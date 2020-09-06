إصابات كورونا حول العالم تقترب من 27 مليوناً

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 880,396 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 26,947,550 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 17,709,800 شخص على الأقل.

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ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسُجلت السبت 5171 وفاة جديدة و268,142 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1065 وفاة جديدة) والولايات المتحدة (805) والبرازيل (682).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل ثم الهند والمكسيك وبريطانيا.

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 90 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة وتشيلي.

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وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، الأحد، 289,874 وفاة. أما أوروبا فسجّلت 218,117 وفاة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 197,723.

وسجّلت آسيا 104,864 وفاة، والشرق الأوسط 37,929 وفاة، وإفريقيا 31,087 وفاة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة "فرانس برس" من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.