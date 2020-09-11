فاوتشي يحذر من أشهر صعبة على أميركا.. لا تستخفوا بكورونا

أعلن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لأشهر قليلة صعبة في الحرب ضد فيروس كورونا مع اقتراب موسم الأنفلونزا.

وقال فاوتشي خلال حلقة نقاشية مع أطباء من كلية الطب بجامعة هارفارد: "نحن بحاجة إلى مواجهة الخريف والشتاء لأن الأمر لن يكون سهلاً".

وحذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية من التقليل من قدرة الوباء على إحداث دمار مستمر.

وقارن فاوتشي، الذي كان أحد الباحثين الرائدين في مجال الإيدز في العالم في ثمانينيات القرن الماضي، جائحة الفيروس التاجي بالأيام الأولى لفيروس نقص المناعة البشرية عندما بدأ الوباء بعدد قليل من الإصابات وأحدث لاحقا ملايين الوفيات والإصابات.

وقال: "لقد مررنا بهذا من قبل. لا تقلل أبدًا من إمكانات الوباء، ولا تحاول النظر إلى الجانب الوردي للأشياء".

وتأتي تعليقاته بعد أن كشف تسجيل صوتي نشره الصحافي بوب وودوارد يوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترمب اعترف في مقابلة بالتقليل المتعمد من الوباء في الأشهر الأولى من انتشار الفيروس لأنه لا يريد "إثارة الذعر".

وخلال جلسة الخميس، أضاف فاوتشي أن تجارب اللقاحات "تتقدم بشكل جيد للغاية"، وكرر توقعه بأن أحدها سيكون متاحًا على الأرجح بحلول نهاية العام أو أوائل عام 2021.

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كما أكد فاوتشي أن المدن الأميركية المختلفة يجب أن تتوقع ارتفاعا في الإصابات، وكان قد ذكر في تصريحات سابقة أن البلاد تتجه نحو الخريف بمستوى "مرتفع بشكل غير مقبول" من وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

وكشف فاوتشي في وقت سابق، أن البلاد تسجل حوالي 40 ألف إصابة جديدة بكورونا يوميا، وأنه كان يأمل أن ينخفض العدد إلى 10 آلاف أو أقل.