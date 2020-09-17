الصحة العالمية تحذر من تصاعد كورونا مع اقتراب الشتاء

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن مرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي، مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وقالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد 19 في منظمة الصحة، خلال بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت كيركوف: "نرى زيادة في عدد مَن يدخلون المستشفيات، ومَن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا، وبعض الولايات الأميركية، وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد"، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

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وقالت فان كيركوف إن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عاماً تتزايد في دول عديدة.

ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة مَن هم معرضون بشدة للإصابة بـمرض كوفيد 19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.