عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر من تصاعد كورونا مع اقتراب الشتاء

المصدر: دبي - العربية.نت
مقر منظمة الصحة في جنيف
رابط مختصر

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن مرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي، مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وقالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد 19 في منظمة الصحة، خلال بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت كيركوف: "نرى زيادة في عدد مَن يدخلون المستشفيات، ومَن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا، وبعض الولايات الأميركية، وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد"، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

موضوع يهمك
?
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن تطوير اللقاحات ضد "الطاعون الصيني" يتم بسرعة وأمان، في إشارة إلى...

ترمب: تطوير اللقاح ضد "الطاعون الصيني" يتم بسرعة وأمان ترمب: تطوير اللقاح ضد "الطاعون الصيني" يتم بسرعة وأمان أميركا

وقالت فان كيركوف إن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عاماً تتزايد في دول عديدة.

ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة مَن هم معرضون بشدة للإصابة بـمرض كوفيد 19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.

كلمات دالّة

#منظمة الصحة العالمية, #كورونا
إقرأ أيضاً إيران في موجة وباء ثالثة .. 179 وفاة جديدة بكورونا إيران في موجة وباء ثالثة .. 179 وفاة جديدة بكورونا 11:01 GMT
إقرأ أيضاً كورونا يصيب موظفا في البيت الأبيض.. ترمب: لم يقترب مني كورونا يصيب موظفا في البيت الأبيض.. ترمب: لم يقترب مني 04:03 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر