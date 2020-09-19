إيطاليا تسجل أكثر من 1600 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الإيطالية بتسجيل 1638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبوقوع 24 حالة وفاة.

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وبذلك يصل اجمالي عدد الإصابات إلى 35692، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

كما ذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة سجلت بناء على عدد قياسي من الاختبارات بلغ 103223 اختبارا.

وفي حين تقوم دول كـألمانيا بأكثر من ضعف هذا العدد من الاختبارات تصل قدرة إيطاليا إلى نحو 100 ألف اختبار فقط.

وقال مسؤولو الصحة العامة في تقرير المتابعة الأسبوعي إن تصاعد عدد الحالات في إيطاليا المستمر منذ سبعة أسابيع يمثل "تفاقما بطيئا ومتقدما للتفشي".

إلا أن الوضع ليس بالسوء الذي تشهده دول أوروبية أخرى تخطى فيها عدد الإصابات اليومية الجديدة 10 آلاف.