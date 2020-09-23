روبوتات "مسلحة" تلاحق كورونا داخل محطة قطارات في لندن

في حين يواصل فيروس كورونا تفشيه في دول العالم حاصدا حياة أكثر من 31 مليون شخص عالمياً، تجوب أجهزة روبوت قادرة على قتله باستخدام الأشعة فوق البنفسجية محطة سانت بانكراس إنترناشونال إحدى أكبر محطات السكك الحديدية في لندن لاستعادة ثقة العملاء في سلامة النقل.

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وتشير أحدث بيانات سنوية صادرة عن هيئة السكك الحديدية والطرق في بريطانيا إلى أن عدد مرات دخول المحطة والخروج منها خلال العام المنتهي في مارس آذار 2019 وصل إلى 34.6 مليون لتصبح بذلك محطة سانت بانكراس إنترناشونال تاسع أكثر محطات القطار ازدحاما في البلاد. وقالت الهيئة إن الجائحة أسفرت عن تراجع حاد في الإقبال على السكك الحديدية.

وقال جاي نيوتن رئيس العمليات وهندسة المحطات في خط هاي سبيد وان تشانيل للسكك الحديدية "الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو كسب ثقة العملاء" وفق ما نقلته "رويترز".

وأضاف "نحن أول محطة قطارات تجلب هذا النوع من التكنولوجيا لأننا نريد السماح للناس باستخدام محطة القطار بأمان.. والعودة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعي".

وقالت المحطة إن الروبوتات تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتمشيط مناطق واسعة دون الحاجة إلى المواد الكيماوية المطهرة، مضيفة أن هذه التكنولوجيا قادرة على قتل مئة بالمئة تقريبا من البكتيريا والفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا على الأسطح وفي الهواء المحيط خلال دقائق.

ومحطة سانت بانكراس إنترناشونال هي المحطة التي ينتهي عندها خط يوروستار مع باريس وبروكسل وأمستردام وهي متصلة أيضا بستة من خطوط قطارات الأنفاق في لندن.

إلى ذلك، تلقت المحطات ضربة أمس الثلاثاء عندما نصح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن وأمر المطاعم والحانات بإغلاق أبوابها مبكرا في مواجهة موجة ثانية من عدوى كوفيد-19.

هذا وأدى فيروس كورونا المستجد إلى إصابة أكثر من 31 مليون شخص في أنحاء العالم وتوفي ما يقرب من 962 ألفا بكوفيد-19 منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان في شرق الصين في أواخر العام 2019، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".

وذكرت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أنه تم تسجيل نحو مليوني إصابة في أنحاء العالم في أسبوع واحد حتى 20 أيلول/سبتمبر.

كما أوضحت أن الزيادة بنسبة 6% هي "العدد الأكبر من الإصابات الذي يسجل على الإطلاق خلال أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء".