الآلاف يحتجون على قيود كوفيد-19 في وسط لندن

تجمع الآلاف، اليوم السبت، في ساحة الطرف الأغر بلندن للاحتجاج على عمليات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لإبطاء انتشار كوفيد-19.

وحذرت شرطة العاصمة في لندن المتظاهرين من عدم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي. وقالت قبل الحدث إن عناصرها سيتعاملون أولاً مع المحتجين وسيشرحون قواعد التباعد الاجتماعي، لكنهم قد يتخذون إجراءات لإنفاذ القانون إذا استمر المتظاهرون في عدم الامتثال.

ومع بدء الاحتجاج، شوهدت الشرطة حول أطراف الحشد لكنها لم تواجه المتظاهرين، ومعظمهم لم يكن يضع كمامات.

وقال إيدي أديليكان، الذي يقود عمليات شرطة العاصمة: "أعلم أن هناك إحباطًا كبيرًا من هذه اللوائح، لكنها صُممت لإبقاء الجميع في مأمن من فيروس قاتل. من خلال هذا التجمع الصارخ بأعداد كبيرة وتجاهل التباعد الاجتماعي، فإنك تضع صحة وصحة أحبائك في خطر".

تأتي المظاهرة في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لمراجعة تشريعات كوفيد-19.

وفرضت الحكومة قيودًا جديدة للسيطرة على المرض. وانتقد بعض المشرعين الحكومة لتطبيقها القواعد دون موافقة البرلمان.

الحكومة فرضت في وقت سابق من هذا الأسبوع إغلاقا من العاشرة مساءً على الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد، جنبًا إلى جنب مع متطلبات الكمامات الأكثر صرامة وزيادة الغرامات في حال عدم الامتثال.

كما حظرت معظم التجمعات لأكثر من 6 أشخاص، ولكن هناك استثناء للاحتجاجات طالما قدم المنظمون تقييمًا للمخاطر وامتثلوا لقواعد التباعد الاجتماعي.

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تأتي المظاهرة بعد أسبوع من حدث مماثل احتشد خلاله آلاف الأشخاص في الساحة الشهيرة. وتقول الشرطة إن العديد من عناصرها أصيبوا خلال ذلك الحدث عندما لجأت "أقلية صغيرة" من المتظاهرين إلى العنف.

وتشهد بريطانيا أسوأ حصيلة وفيات في أوروبا بسبب الوباء، حيث تأكدت 42 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 وقد ارتفعت الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات والوفيات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

إضافة إلى قواعد كوفيد-19 على الصعيد الوطني، فرض العديد من المناطق قيودًا أكثر صرامة للسيطرة على الطفرات المحلية للمرض. وبحلول يوم الاثنين، سيعيش ربع سكان المملكة المتحدة البالغ عددهم 65 مليون نسمة تحت هذه القيود المشددة.

أُضيفت لندن، التي يقطنها ما يقرب من 9 ملايين شخص، يوم الجمعة إلى قائمة مراقبة كوفيد-19 التابعة للحكومة البريطانية لاعتبارها "منطقة مثيرة للقلق". وهذا يعني أن عاصمة المملكة المتحدة قد تواجه قيودًا جديدة أيضًا، إذا استمرت الإصابات في الارتفاع في المدينة.