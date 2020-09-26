لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا يحفز استجابة مناعية

أظهرت نتائج مؤقتة نشرت، الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاح وباء كوفيد 19، الناجم عن فيروس كورونا، التجريبي لشركة جونسون آند جونسون، حفزت استجابة مناعية قوية للوقاية من فيروس كورونا في تجربة سريرية من المرحلة المبكرة إلى المتوسطة.

وأظهرت النتائج أن اللقاح المسمى (إيه.دي26.كوف2.إس) يمكن تحمله بشكل جيد وبنفس القدر في جرعتين مختلفتين.

لكن ليس من الواضح إن كان كبار السن، وهم إحدى أكثر الفئات السكانية عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، سيتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الأشخاص الأصغر سناً من لقاح جونسون آند جونسون.

وبدأت التجربة التي أجريت على ما يقرب من ألف من البالغين الأصحاء، والتي تدعمها الحكومة الأميركية، بعد أن اكتُشف في يوليو أن جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية قوية للقرود.

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وبناء على النتائج الحالية، بدأت الشركة، الأربعاء، تجربة نهائية تشمل 60 ألف شخص، ويمكن أن تمهد الطريق لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت الشركة إنها تتوقع نتائج ما يسمى بتجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل.