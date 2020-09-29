غوتيريش عن مليون وفاة بكورونا: رقم مرعب.. ولا نهاية في الأفق

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقدان مليون شخص بسبب فيروس كورونا بأنه "مرعب"، معللا ذلك بسبب "وحشية ذلك المرض".

وفي بيان صدر بعد تجاوز عدد القتلى في العالم من الوباء المليون شخص، وصفه غوتيريش بأنه "رقم صادم للعقل".

وأضاف غوتيريش لقد "كانوا آباء وأمهات وزوجات وأزواجا وإخوة وأخوات وأصدقاء وزملاء. لقد تضاعفت الآلام بسبب وحشية هذا المرض. ومخاطر العدوى تحرم العائلات من المشاركة في الفراش. وغالبا ما كانت عملية الحداد والاحتفال بالحياة مستحيلة".

وحذر غوتيريش من أنه "لا نهاية في الأفق لانتشار الفيروس، وفقدان الوظائف، وتعطيل التعليم، والاضطراب في حياتنا".

ومع ذلك، قال إنه يمكن التغلب على الوباء من خلال القيادة المسؤولة والتعاون والعلم، بالإضافة إلى الاحتياطات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقال إن أي لقاح يجب أن يكون "متاحًا للجميع وبأسعار معقولة".

وكشف إحصاء "رويترز" أن وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز المليون، اليوم الثلاثاء، مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان، فيما قالت منظمة الصحة العالمية، إن العدد الرسمي لوفيات كورونا ربما أقل من الإجمالي الفعلي.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، الجمعة، من أنه "من المحتمل جدا" أن تبلغ حصيلة وفيات كوفيد-19 مليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

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وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويموت ما يربو على 5400 حول العالم كل 24 ساعة، وفقا لحسابات "رويترز" بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر.

ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية. فخلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت 340 في المتوسط.

وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45% من جميع وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم، بينما تمثل منطقة أميركا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات.