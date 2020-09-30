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السعودية: 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 612

المصدر: دبي - العربية.نت
أرشيفية
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أعلنت وزارة الإعلام في السعودية على تويتر نقلا عن وزارة الصحة عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء وتعافي 612.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس على فيسبوك، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة وشفاء 696 مصابا.

التقيد بالكمامة وغسل اليدين

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كلمات دالّة

#كورونا, #السعودية
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