روسيا.. إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف لأول مرة منذ 15 مايو

سجلت روسيا 10499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته وإجراءات العزل العام مطبقة.

وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا أن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21358.

وفي سياق موجات التفشي الجديدة للفيروس، سجلت الهند 75,829 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد يوم من اجتياز رقم الـ100 ألف حالة وفاة.

موضوع يهمك أكثر من خطف الأضواء بين أبناء الأمير البريطاني وليام، هو أصغرهم الأمير لويس، فقد ظهر لأول مرة وهو يتحدث في مقطع فيديو... شاهد أبناء الأمير وليام يسألون أحد العلماء عن الحيوانات سوشيال ميديا

ورفعت وزارة الصحة العدد الإجمالي للمصابين في الهند إلى أكثر من 6.5 مليون، الأحد، وقالت إن ما لا يقل عن 101,782 شخصا لقوا حتفهم بسبب وباء كوفيد -19 الناجم عن فيروس كورونا.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1,029,593 شخصاً في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، السبت، وتم تسجيل أكثر من 34.6 مليون إصابة.