كورونا.. فرنسا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة خلال 24 ساعة

شهدت فرنسا ارتفاعا في إصابات كورونا مع تسجيل أكثر من 12 ألف حالة إيجابية خلال 24 ساعة. يأتي ذلك في وقت تستعد العاصمة الفرنسية باريس للانتقال إلى حالة "إنذار قصوى" وإعادة إغلاق حاناتها للحد من انتشار الفيروس.

وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما تأمل المطاعم في تجنب هذا القرار بفضل اعتماد بروتوكول صحي مشدد.

وسجلت فرنسا اليوم الأحد 12565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نزولا من حصيلة إصابات اليوم السابق التي كانت رقما قياسيا جديدا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 619190 حالة. وسجلت فرنسا ما يقرب من 17000 حالة إصابة جديدة أمس السبت. وزاد إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 32230 بعد وفاة 32 بالمرض.

وهناك 4264 حالة إصابة جديدة خضعت للعلاج بالمستشفيات في الأيام السبعة الماضية من بينهم 893 في وحدات العناية المركزة.