كورونا يعاود الكرّة.. وألمانيا تحذر من "انتشار خارج عن السيطرة"

عبرت السلطات الألمانية، الخميس، عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، محذرة من "انتشار خارج عن السيطرة" لفيروس كورونا المستجد في البلاد التي كانت لا تزال حتى الآن أقل تضررا بالوباء مقارنة مع الدول الأوروبية المجاورة.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن "عدد الإصابات يرتفع خصوصا اليوم، بشكل مثير للقلق".

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد الـ4 آلاف، الأربعاء، للمرة الأولى منذ بداية أبريل حين كانت البلاد تلزم إجراءات العزل، كما أفادت أرقام رسمية.

ودعا وزير الصحة الألماني إلى عدم "تبديد" النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن في معركتها ضد الوباء.

من جهته، حذر لوثار فيلر مدير معهد روبرت كوخ لمراقبة الأمراض ومنعها في ألمانيا من "انتشار خارج عن السيطرة" لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال: "لا نعلم كيف سيتطور الوضع في ألمانيا في الأسابيع المقبلة".

وأضاف "قد نسجل أكثر من 10 آلاف إصابة في اليوم، وقد ينتشر الفيروس بشكل خارج عن السيطرة"، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن تتمكن ألمانيا من تجنب هذه العتبة.

وأوضح أن "الإصابات تتزايد في كل المناطق وغالبيتها سجلت داخل ألمانيا"، ولم يكن مصدرها السياح العائدين من العطل في الخارج خلافا للموجة الأولى من الإصابات في مارس.

وأشار معهد روبرت كوخ على موقعه الإلكتروني إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات الأربعاء إلى 310 آلاف و144، بزيادة 4058 عن اليوم السابق.

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يأتي ذلك فيما سجلت الهند 78,524 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للبلاد منذ أن بدأ الوباء إلى 6.8 مليون.

كما أبلغت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن 971 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد حالات الوفاة إلى 105,526.

وشهدت الهند انخفاضًا ثابتًا في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس لمدة 3 أسابيع متتالية حتى الآن - من تسجيل أكثر من 86,000 حالة يومية في الأسبوعين الأخيرين من سبتمبر إلى متوسط أكثر من 70 ألف حالة يوميًا حتى الآن هذا الشهر. كما انخفضت الأرقام بشكل حاد عن أوائل سبتمبر عندما بلغ متوسط الحالات اليومية حوالي 93,000 في الهند.

تم اختبار أكثر من 1.1 مليون عينة يوميًا في المتوسط حتى الآن في أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة.