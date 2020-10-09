فلسطين.. صائب عريقات يعلن إصابته بكورونا

أ علنت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس إصابة صائب عريقات أمين سر اللجنة ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا المستجد. وقالت اللجنة على تويتر إنها "تعتذر عن إلغاء جميع مواعيده (عريقات) إلى حين شفائه التام".

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وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع وفيات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن محافظة الخليل ‬‬سجلت أعلى عدد من إصابات الخميس بإجمالي 73 حالة كما سجل قطاع غزة 51 إصابة، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



وأوضحت الوزيرة أن هناك 45 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم عشرة على أجهزة التنفس الاصطناعي".



وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ ‭‭‭‭54330‬‬‬‬ تعافى منها 46551 وبلغت الوفيات 422‬‬.