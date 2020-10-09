روسيا تسجّل عددا قياسيا من الإصابات اليومية بكورونا

سجّلت روسيا، الجمعة، عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق حصيلة نشرتها الحكومة، تجاوزت العدد القياسي السابق الذي سُجّل مع بداية تفشي الوباء في البلاد في مايو.

وأعلن مسؤولون تسجيل 12 ألفا و126 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و272 ألفا و238، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم. وبلغت أعلى حصيلة يومية سابقة للإصابات في روسيا 11 ألفا و656 سجّلت في 11 مايو.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي لا يزال يتعافى من كوفيد-19، في مقابلة مع فوكس نيوز في وقت متأخر الخميس، أنه يريد... بعد ضوء أخضر من طبيبه.. ترمب: سأشارك بتجمع انتخابي السبت أميركا

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,057,084 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة، الخميس.

وأصيب أكثر من 36,246,220 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 25,100,100 منهم حتى اليوم.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا مع 211,844 وفاة تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة.