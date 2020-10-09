عريقات يكشف عن أعراض صعبة بعد إصابته بكورونا

كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الجمعة، أنه يعاني من أعراض "صعبة" بعد أن أصيب بفيروس كورونا.

وقال عريقات (65 عاما)، وهو نائب من أريحا بالضفة الغربية المحتلة، على تويتر، إنه في العزل، ويتلقى العلاج الطبي في المنزل بعد يوم من تأكيد إصابته بالفيروس.

وألغى عريقات جميع الاجتماعات والمواعيد. وهناك قلق متزايد بشأن حالته لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة في عام 2017.

وفي تغريدات على تويتر، الجمعة، أقر عريقات أنه يعاني من "أعراض صعبة نتيجة لعدم توفر مناعة عندي نتيجة لزراعة الرئة". لكنه شكر كل من دعا له بالشفاء، وأشار إلى أن الأمور "تحت السيطرة".

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وعريقات هو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو في حركة فتح أقوى فصائل المنظمة. ويعد من أبرز الشخصيات في القيادة الفلسطينية منذ عقود ولا سيما بالنسبة للمجتمع الدولي.

وإلى جانب عمله كمفاوض مخضرم، يعتبر عريقات من أبرز المستشارين للرئيس محمود عباس، وشغل مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق الراحل ياسر عرفات.