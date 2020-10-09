عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيروس كورونا

عريقات يكشف عن أعراض صعبة بعد إصابته بكورونا

المصدر: القدس - رويترز
عريقات
رابط مختصر

كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الجمعة، أنه يعاني من أعراض "صعبة" بعد أن أصيب بفيروس كورونا.

وقال عريقات (65 عاما)، وهو نائب من أريحا بالضفة الغربية المحتلة، على تويتر، إنه في العزل، ويتلقى العلاج الطبي في المنزل بعد يوم من تأكيد إصابته بالفيروس.

وألغى عريقات جميع الاجتماعات والمواعيد. وهناك قلق متزايد بشأن حالته لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة في عام 2017.

وفي تغريدات على تويتر، الجمعة، أقر عريقات أنه يعاني من "أعراض صعبة نتيجة لعدم توفر مناعة عندي نتيجة لزراعة الرئة". لكنه شكر كل من دعا له بالشفاء، وأشار إلى أن الأمور "تحت السيطرة".

موضوع يهمك
?
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة في معارك إقليم...

معارك أرمينيا وأذربيجان تحصد 107 من مرتزقة تركيا معارك أرمينيا وأذربيجان تحصد 107 من مرتزقة تركيا العرب و العالم

وعريقات هو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو في حركة فتح أقوى فصائل المنظمة. ويعد من أبرز الشخصيات في القيادة الفلسطينية منذ عقود ولا سيما بالنسبة للمجتمع الدولي.

وإلى جانب عمله كمفاوض مخضرم، يعتبر عريقات من أبرز المستشارين للرئيس محمود عباس، وشغل مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق الراحل ياسر عرفات.

كلمات دالّة

#كورونا, #صائب عريقات
إقرأ أيضاً بعد تفاقم الأزمة.. إيران تفتح مستشفيات الجيش لمصابي كورونا بعد تفاقم الأزمة.. إيران تفتح مستشفيات الجيش لمصابي كورونا 10:53 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر