حوالي 37 مليون حالة كورونا بالعالم.. وإصابة مسؤولة أوروبية

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم السبت أن أكثر من 36.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و67766 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلةً سبعة ملايين و691846 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 213778 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلةً ستة ملايين و979423 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة فيها 107416 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و55888 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 149639 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و285084 حالة إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22454 حالة.

إصابة مسؤولة أوروبية رفيعة بكورونا

في سياق آخر، أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بالبحث والتجديد ماريا غابريال السبت إصابتها بكوفيد-19 لتكون بذلك أول مسؤول أوروبي كبير يصاب بالفيروس.

وكانت المفوضة البلغارية قد كشفت الاثنين أنها تخضع لحجر صحي عقب اكتشاف إصابة أحد أعضاء فريقها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت غابريال في تغريدة على "تويتر" اليوم: "عقب فحص أول سلبي لكوفيد-19 الاثنين، جاء الفحص الثاني إيجابياً".

موضوع يهمك قال مجلس التمريض الدولي إن العديد من الممرضين والممرضات الذين يكافحون مرض كوفيد-19 يعانون من الإرهاق أو الضيق النفسي كما... الممرضون يعانون من الإرهاق وسوء المعاملة بالحرب على كورونا صحة

وأضافت: "أنا في الحجر منذ الاثنين وأواصل ملازمة المنزل طبقاً للقواعد السارية".

ويقع مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، إحدى المدن الأكثر تضرراً في أوروبا من الفيروس، إلى جانب مدريد وباريس.

ودخلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حجر لفترة قصيرة الاثنين عقب اجتماع الأسبوع الماضي مع شخص مصاب بكوفيد-19، لكن جاء فحصها سلبياً.

بدوره خضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى حجر امتد أسبوعاً الشهر الماضي عقب رصد إصابة بالفيروس لدى أحد المقربين منه، ما أدى إلى إرجاء القمة الأوروبية الأخيرة من 24 و25 أيلول/سبتمبر إلى 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر.