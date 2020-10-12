شاهد أكبر استخفاف بخطر كورونا عرفه العالم حتى الآن

استخفاف بخطر "كورونا" المستجد، مما لا أذن سمعت ولا عين رأت مثله بالعالم حتى الآن، حدث يوم وصل عدد قتلى الفيروس الى 150 ألفا في ثاني دولة بالوفيات الكورونية بعد الولايات المتحدة، وهي البرازيل الثالثة عالميا بعدد المصابين البالغين 5 ملايين، فانظر بالفيديو المعروض أدناه، لتجد أن ما شهدته مدينة Belém عاصمة ولاية "بارا" في أقصى الشمال البرازيلي، هو رعب حقيقي وارهاب جماعي، نقل العدوى الى مئات الأصحاء بالتأكيد.





يوم السبت الماضي، دشنت شبكة متاجر معروفة باسم Havan ويملكها مناصر صديق للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، فرعا لها في "بيلين" التي يعني اسمها بيت لحم، الا أن عدد من تجمهروا منذ الصباح الباكر، ثم تدفقوا الى الداخل كغيوم الجراد عند فتح الأبواب، كان أكثر من 20 ألفا، وفقا لما أطلعت عليه "العربية.نت" في صحيفة O Liberal وغيرها من مواقع الاعلام المحلي بالمدينة، ومعظمهم كانوا بلا كمامات، فيما المسافة بين الواحد والآخر معدومة، وهو ما نجده بالفيديو المتوافر غيره لمن يبحث عن Inauguraçõe Havan في يوتيوب.

وكان المشرفون على الأمن وتنظيم التدشين، سمحوا للمكممين فقط بالدخول، ممن نراهم يتقدمون في صف طويل ببداية الفيديو، الا أنهم فقدوا السيطرة فيما بعد على المحتشدين، فاندفع الى الداخل آلاف منهم فجأة، الى درجة أصبح المكان علبة سردين عملاقة، واضطر من كان يضع الكمامة الى خلعها عن وجهه ليتمكن من التنفس، من دون أن يلجأ الى البديهي في مثل هذه الحال، وهو الخروج من المتجر على الأقل.

"لم يتوقعوا هذه المودة الكبيرة"

الا أن الاستخفاف بالخطر استمر واحتدم أكثر مع الوقت، الى أن وصل صدى ما يحدث من انفلات الى حاكم الولاية وسلطات المدينة التي أرسلت عشرات من دوربات الشرطة، فأخرج أفرادها المحتشدين وأغلقو أبواب المتجر، ثم فتح المعنيون تحقيقا للتعرف الى مدى انتهاك القيود الملزمة المتاجر بعدم السماح لغير المكممين بالدخول للتبضع أو اشباع الفضول.





واعتذر Luciano Hang صاحب الشبكة المالكة 150 متجرا في البرازيل، وقال إن القيّمين على تدشين أحدثها في "بيلين" السبت الماضي "لم يتوقعوا هذه المودة الكبيرة من السكان الذين أقبلوا بالآلاف (..) كنا اتخذنا اجراءات صحية وغيرها في جميع مستودعاتنا، لكن كان من المستحيل تنفيذها بشريا هذه المرة، نظرا للاقبال غير المتوقع، فسامحونا" وفق تعبيره الذي لم يرق للكثيرين في مواقع التواصل وغيرها.

لكن وسائل اعلام محلية، نشرت السبت نفسه في مواقعها، صورا له وهو يرقص مع آخرين وأخريات عند أحد مداخل المتجر، بل قام بتقبيل احداهن على مرأى من مصورين تلفزيونيين، غير عابئ بتدفق الحشود الى الداخل بلا رقيب، ونشر بعض تلك الوسائل معلومات بائسة، ملخصها ما وجدته "العربية.نت" أيضا بالموقع الراصد النشاط "الكوروني" في العالم يوما بيوم، وهو التابع لجامعة Johns Hopkins University الأميركية، من أن المستجد أحدث 38 ألف اصابة في سكأن "بيلين" البالغين أقل من مليون و600 ألف، وقتل منهم 2213 منذ ظهر حتى السبت.