أوروبا تسجل قفزة بإصابات كورونا.. والصحة العالمية: الإغلاق آخر حل

قالت منظمة الصحة العالمية إن دولاً أوروبية سجلت أكثر من 700 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق منذ بدء الجائحة.

في بيان أسبوعي، نشر الثلاثاء، قالت المنظمة إن حالات الفيروس الأسبوعية والوفيات في أنحاء أوروبا قفزت بنسبة 34% و16% على الترتيب. ومثلت بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا أكثر من نصف عدد الحالات الجديدة في المنطقة.

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وأشارت المنظمة إلى أن عدد الحالات الجديدة المسجل في إسبانيا أظهر "تراجعا واضحا"، مقارنة بالأسابيع الأخيرة. لكن في بولندا، قفزت نسبة الحالات والوفيات بسبب الفيروس 93 و104% على الترتيب، وشددت الحكومة القيود في محاولة لتجنب إغلاق آخر.

وصرح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هذا الأسبوع أن المنظمة تفهم إحباط الناس الذين يشعرون أن الجائحة مستمرة، لكنه حذر "ليست هناك طرق مختصرة أو حلول فورية".

ووصفت الصحة العالمية الإغلاقات بأنها "آخر حل" عندما لا يكون أمام الدول أي خيارات أخرى، وحثت المسؤولين على استخدام أساليب أكثر استهدافا في محاولة وقف انتشار الفيروس.