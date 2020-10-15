تعلن أصحاب الأعراض فقط.. 1693 إصابة جديدة بتركيا

فيما يواصل كوفيد 19 تفشيه في تركيا بأرقام مخيفة، أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية الخميس تسجيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1693 حالة جديدة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع استمرار أنقرة في تسجيل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة فقط.

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وارتفع إجمالي المصابين بالمرض الخميس إلى 324143 حالة، في حين زادت الوفيات 66 وفاة ليبلغ الإجمالي 9080 وفاة.

وقادت مقابلة أجرتها صحيفة "حريت" اليومية التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وزير الصحة فخر الدين قوجة لتكهنات بأن أنقرة قد تبدأ بالإعلان عن عدد جميع من تأتي نتيجة فحوصهم للفيروس إيجابية.

إلا أن توضيحا نشرته الصحيفة الاثنين الماضي، قال إن تصريح قوجة بأن أنقرة ستعلن عن جميع الحالات الإيجابية كان يشير فقط إلى الفحوص المقطعية التي يتم إجراؤها.

وكان قوجة قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده لا تفصح سوى عن الحالات التي ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس، مما جعل منظمة الصحة العالمية تدعو للإبلاغ عن بيانات كوفيد-19 بطريقة تتماشى مع توجيهات المنظمة من أجل مواءمة عملية جمع البيانات والإجراءات التي تتخذ للتعامل مع ذلك.

وقالت المنظمة إن تركيا تقوم بعزل جميع الحالات الإيجابية بغض النظر عن ظهور أعراض عليها من عدمه.

إلى ذلك، نشر اتحاد الأطباء الأتراك تقريراً أعدّه فريق مراقبة فيروس كورونا التابع للاتحاد، حول انتشار الوباء في البلاد، وكشف التقرير إخفاء وزارة الصحة 81 ألفا و57 حالة إيجابية للفيروس في شهر أبريل، و275 ألفا و647 حالة إيجابية في شهر سبتمبر.

وقال تقرير اتحاد الأطباء الأتراك: "بينما هناك حاجة لـ10 ملايين جرعة دواء لمرض لأجل الفترة القادمة، فإن الوزارة أرسلت فقط 1.5 مليون جرعة".

كما علّق عضو اللجنة المركزية للاتحاد، الطبيب البروفيسور، إبراهيم أكورت، على التقرير بالقول: "لكي نصل للمعطيات الصحيحة حول فيروس كورونا، يجب تقريباً ضرب المعلومات التي تنشرها وزارة الصحة حول عدد الإصابات بـ19، وعدد الوفيات بـ 5".