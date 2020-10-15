فاوتشي: 100 مليون جرعة من لقاح آمن لكورونا قبل نهاية العام

توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركي أنتوني فاوتشي توفير 100 مليون جرعة من لقاح آمن لكورونا نهاية العام الحالي. وأضاف أن لقاح كورونا سيكون متاحا لجميع الأميركيين في أبريل 2021، معبرا عن تفاؤل حذر بشأن اللقاح.

موضوع يهمك أعلنت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب الأربعاء إصابة ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما بفيروس كورونا لكن لم تظهر... ميلانيا ترمب: نجلي بارون أصيب بكورونا وتعافى أميركا

وقال إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لم يعد حاملا لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي لا يمكنه نقل العدوى لآخرين، متوقعا الحصول على لقاح كورونا في وقت قريب.

وتابع فاوتشي خلال حديثه لبرنامج "سي بي أس إيفنينغ نيوز" الأربعاء، أن بإمكان الرئيس ترمب حضور برنامج قادم مع شبكة "أن بي سي نيوز" الخميس من دون تعريض الآخرين للخطر.

وقال فاوتشي خلال المقابلة إنه وزميله كليفورد لين في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) راجعا إجمالي اختبارات فيروس كوفيد- 19 التي أجراها الرئيس بالإضافة إلى اختبار إضافي تم إجراؤه في مختبر المعاهد الوطنية للصحة للوصول إلى استنتاج مفاده أن الرئيس لم يعد معديا.