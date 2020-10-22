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معهد ألماني: الشباب مسؤولون عن تفشي موجة كورونا الحالية

المصدر: دبي - العربية.نت
من ألمانيا (فرانس برس)
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أعلن رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أنّ ألمانيا تواجه ارتفاعاً "خطيرا للغاية" في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، فيما سجّلت البلاد 11287 إصابة جديدة في حصيلة يومية قياسية.

وقال لوثار فيلر إنّه لا يزال من الممكن السيطرة على الفيروس من خلال "الامتثال المنهجي للتدابير المشددة"، وأضاف أنّ "الوضع العام أصبح خطيراً جدا".

كورونا من ألمانيا كورونا من ألمانيا

واتهم المعهد "من هم من فئة الشباب" بالتسبب في تفشي فيروس كورونا في هذه الموجة. وأضاف: "نعيش في مجتمع ديمقراطي حيث الشباب والمسنون يعيشون معاً، ولذلك لا يمكن التفكير بعزل فئات معينة من المجتمع دون غيرها".

ولفت إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يحتاجون للعناية مركزة، منبها إلى إمكانية أن تخرج الأمور عن السيطرة في ألمانيا".

وتابع" "لا يمكن تحديد وقت معين لتوفر اللقاح، ولكن عندما يصبح متوفرا سيتم تطعيم الفئات المعرضة للخطر أولا".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بأكثر من عشرة آلاف حالة في يوم واحد للمرة الأولى.

من مظاهرات ألمانيا ضد الكمامة من مظاهرات ألمانيا ضد الكمامة

وسجل المعهد 11287 حالة جديدة في تحديثه اليومي ليصل إجمالي الحالات إلى 392049. وكان قد سجل 7595 حالة جديدة في اليوم السابق.

وكشفت البيانات تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9905.

كلمات دالّة

#ألمانيا, #كورونا
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