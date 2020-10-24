إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا

قال وزير شؤون الرئاسة في بولندا بواجيه سبيهالسكي في تغريدة على تويتر اليوم السبت إن الفحوص أظهرت إصابة رئيس البلاد آندريه دودا بفيروس كورونا لكنه أكد أنه في حالة جيدة.

وقال الوزير "خضع الرئيس أمس لفحص فيروس كورونا وأظهرت النتيجة أنه مصاب بالفيروس. الرئيس بخير ونحن على اتصال دائم بالخدمات الطبية".

وتأتي إصابة دودا في وقت تشهد فيه البلاد زيادة في انتشار العدوى إذ سجلت الإصابات اليومية مستوى قياسيا تجاوز 13600 حالة يوم الجمعة.

وفرضت السلطات قيودا جديدة لكبح انتشار الفيروس اعتبارا من السبت تشمل إغلاق المطاعم والحانات لمدة أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة تسجيل 153 وفاة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4172.

وتفرض دول عدة في أوروبا الشرقية، السبت، قيودا جديدة على غرار بلدان كثيرة في هذه القارة، حيث أدى وباء كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من عشرة آلاف شخص في ألمانيا وأصاب أكثر من مليون في فرنسا.

وتسببت القيود بمواجهات في نابولي الإيطالية بين الشرطة ومئات الشباب الذين احتجوا على حظر تجول فرض مساء الجمعة على منطقة هذه المدينة، بسبب القلق على التبعات الاقتصادية لإجراء كهذا.

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ودقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بقولها إن "الكثير من الدول" في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تسجل ارتفاعا مطردا للإصابات بكوفيد-19. ونتيجة لذلك باتت المستشفيات وأقسام العناية المركزة قريبة من قدرتها الاستيعابية القصوى أو تجاوزتها على ما حذرت المنظمة.

وفي مجمل القارة الأوروبية، تجاوز عدد الإصابات 8.2 ملايين فيما توفي أكثر من 258 ألفا. وسجلت 10,003 وفاة في ألمانيا التي كانت حتى فترة قصيرة بمنأى نسبيا عن الوباء لكنها تشهد راهنا انتشارا كبيرا له.

وأدت الجائحة إلى وفاة ما لا يقل عن مليون و136 ألف و406 أشخاص منذ نهاية ديسمبر بحسب تعداد لوكالة "فرناس برس" الجمعة.