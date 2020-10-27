أعلنت وزارة الصحة في السعودية عن 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت عن 426 حالة شفاء.

وحذر وزير الصحة السعودي د.توفيق الربيعة من التساهل في التجول بالأماكن العامة دون لبس الكمامة مشيرا عبر تغريدة له الى أنها قد تكون سببا بإرتفاع الحالات.

وبدأ الربيعة تغريدته بتنويه "هام جدا" مؤكداً رصد الوزارة مؤخرًا تساهلاً وتقصيراً في لبس الكمامة، مشيرا إلى أن عدم الالتزام سيكون سببًا في تزايد عدد إصابات كورونا وعودة مرحلة الخطر.

وفي مؤتمر صحافي عقده الأحد، بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد عبدالعالي، أن العالم يشهد هذه الفترة تسجيل أعلى معدل من حالات الإصابة بالوباء.

كما أكد نزول منحنى عدد الإصابات بكورونا في المملكة.

وعن لقاح الأنفلونزا الموسمي، شدد المسؤول السعودي أنه من الضروري أخذ اللقاح، مؤكداً أن تشابه الأعراض بين المرضين يسبب أزمة كبيرة.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الوزارة على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي فور الشعور بالأعراض والاتصال بعيادات "تطمن" التي وفرتها السلطات في المملكة.

حزمة دورات تدريبية

يذكر أن صحة الرياض كانت أعلنت تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية عن بعد خلال شهري يوليو، أغسطس من هذا العام 2020، واستفاد منها أكثر من 500 كادر طبي وتمريضي وفني، موضحة أن برامج التدريب عن بُعد تضمنت دورة تدريبية عن مبادرة الإرشاد الشامل تحت عنوان "مقابلة المريض المبتكرة لرعاية الصحة العقلية" ، حيث استهدفت الأطباء العاملين في المراكز الصحية في محافظات خارج مدينة الرياض وحضرها 100 طبيب.