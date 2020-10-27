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لافروف يحجر نفسه بعدما خالط مصابا بكوفيد-19

لافروف
فيروس كورونا

لافروف يحجر نفسه بعدما خالط مصابا بكوفيد-19

شهدت روسيا انتشارا واسعا للوباء في الأسابيع الأخيرة وهي البلد الرابع عالميا على صعيد الإصابات المسجلة

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موسكو - فرانس برس

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اضطر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى حجر نفسه بعدما خالط شخصاً مصاباً بكوفيد-19، وفق ما أعلنت الخارجية الروسية الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "بسبب مخالطته مريضا بكوفيد-19، سيبقى سيرغي لافروف في الحجر".

وأوضحت أنه "تم إلى موعد لاحق إرجاء الزيارات واللقاءات التي كانت مقررة سابقا"، مضيفة أن لافروف "في صحة جيدة".

وزار لافروف الاثنين أثينا حيث التقى خصوصا نظيره اليوناني نيكوس دندياس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. وكان مقررا أن يتوجه الأربعاء إلى البوسنة والهرسك والخميس إلى صربيا.

وشهدت روسيا انتشارا واسعا للوباء في الأسابيع الأخيرة وهي البلد الرابع عالميا على صعيد الإصابات المسجلة والتي بلغت مليونا و547 ألفا و774 بينها 26 ألفا و589 وفاة.

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