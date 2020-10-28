أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

وأشارت إلى تعافي 433 شخصاً، ووفاة 19.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة عن 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت عن 426 حالة شفاء.

وكان وزير الصحة السعودي د.توفيق الربيعة حذر من التساهل في التجول بالأماكن العامة دون لبس الكمامة، مشيراً عبر تغريدة له إلى أنها قد تكون سبباً بارتفاع الحالات.

وبدأ الربيعة تغريدته بتنويه "هام جداً"، مؤكداً رصد الوزارة مؤخرًا تساهلاً وتقصيراً في لبس الكمامة.

وأشار إلى أن عدم الالتزام سيكون سببًا في تزايد عدد إصابات كورونا وعودة مرحلة الخطر.