قال دبلوماسيون إن الأمم المتحدة ألغت جميع الاجتماعات في مقرها بنيويورك الثلاثاء بعد إصابة خمسة من بعثة النيجر بفيروس كورونا.

وكانت المنظمة الدولية، التي تضم في عضويتها 139 دولة، تعمل عبر الإنترنت إلى حد بعيد بعد أن صارت نيويورك في آذار إحدى بؤر تفشي الفيروس عالمياً. لكن المنظمة عاودت عقد بعض الاجتماعات الفعلية مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية مثل إلزام الدبلوماسيين بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وتقييد عدد الحضور.

وفي رسالة إلى الدول الأعضاء في وقت متأخر الاثنين، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير إن الوحدة الطبية في الأمم المتحدة أوصت بإلغاء الاجتماعات الفعلية الثلاثاء انتظاراً لفحص المخالطين لأعضاء بعثة النيجر المصابين.

وقال المتحدث باسم الجمعية بريندن فارما إن تعقب المخالطين من المتوقع "أن يتم بسرعة وكفاءة".

والنيجر عضو في مجلس الأمن المكون من 15 دولة والذي عقد اجتماعا فعليا يوم الخميس الماضي. وقال دبلوماسيون إن من حضروا الاجتماع يخضعون لفحوص كوفيد-19 وإن اجتماعاً كان مقررا الثلاثاء بشأن سوريا عُقد عن بعد.

وبحسب أحدث دليل للأمم المتحدة، فإن مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة عبده عباري لديه 17 موظفاً.

يذكر أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك كان قد قال إنه في الأسابيع الأخيرة، قام ما بين 1300 و1400 شخص يومياً بالحصول على تصريحات لدخول مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.