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إعادة فرض الإغلاق بفرنسا.. وقيود صارمة بألمانيا لمكافحة كورونا

Nurses wearing protective masks and protective suits, work in the Intensive Care Unit (ICU) where patients suffering from the coronavirus disease (COVID-19) are treated at the Le Bois private hospital in Lille, France, October 28, 2020. REUTERS/Pascal Rossignol
ممرضة تعتني بمصاب بكورونا في مستشفى فرنسي
فيروس كورونا

إعادة فرض الإغلاق بفرنسا.. وقيود صارمة بألمانيا لمكافحة كورونا

ماكرون يحذر من 400 ألف وفاة إضافية بكوفيد-19 في غضون بضعة أشهر في حال عدم التحرك

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دبي – العربية.نت

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أعادت فرنسا فرض الإغلاق لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما أعلنت المانيا عن قيود جديدة لكبح الموجة الثانية من الفيروس.

تحذر من 400 ألف وفاة إضافية

وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء من أن بلاده قد تسجل "400 ألف وفاة إضافية على الأقل" في غضون أشهر في حال عدم التحرك في مواجهة كوفيد-19.

وقال ماكرون، في كلمة متلفزة أعلن خلالها إغلاقاً جديداً لا يشمل المدارس ويبدأ من يوم الجمعة، إن فرنسا لن تعتمد استراتيجية المناعة الجماعية "أبداً"، حيث اعتبر أنها "تعني إجراء فرز بين المرضى" في حين يُعد المسنون أبرز ضحايا الوباء.

وأعلن الرئيس الفرنسي أن الحانات والمطاعم و"المتاجر غير الأساسية" ستغلق في البلاد بدءا من الجمعة في إطار إغلاق جديد قد يمتد حتى الأول من ديسمبر.

وأضاف: "المتاجر التي صنّفت في الربيع على أنّها غير أساسية، خاصة الحانات والمطاعم، ستُغلق".

فرنسيون يستمعون إلى كلمة ماكرون في أحد مقاهي باريس قبل الإقفال
فرنسيون يستمعون إلى كلمة ماكرون في أحد مقاهي باريس قبل الإقفال

قيود جديدة لمدة شهر في المانيا

من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض تدابير صارمة لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في ألمانيا، من بينها إغلاق المطاعم والمنشآت الترفيهية، مع رصد مساعدات تصل إلى عشرة مليارات يورو لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمة.

وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي إن التدابير "الصارمة" و"الصعبة" ترمي إلى "كبح وتيرة تفشي الفيروس السريعة للغاية".

وقالت ميركل: "يجب أن نتحرك الآن"، من أجل تجنّب العودة إلى "حالة الطوارئ الصحية"، مشددةً على أن القواعد الجديدة ستطبّق على مستوى البلاد بعد التوصل لاتفاق بهذا الشأن خلال اجتماع مع رؤساء حكومات المقاطعات الألمانية، على أن يُعقد اجتماع ثان بعد أسبوعين للوقوف على مدى فاعلية التدابير وتعديلها إذا ما اقتضت الضرورة.

ويلحظ الاتفاق إغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية على غرار دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وأحواض السباحة، اعتباراً من يوم الإثنين.

ملصق يذكّر بضرورة ارتداء الكمامة واحرام التباعد في أحد متاجر ألمانيا
ملصق يذكّر بضرورة ارتداء الكمامة واحرام التباعد في أحد متاجر ألمانيا

وستقام المسابقات الرياضية في ألمانيا من دون جمهور. من جهة أخرى، يحدد القرار بعشرة أشخاص الحد الأقصى للمشاركين في الاجتماعات الخاصة. ويطلب من المواطنين تفادي أي تنقل غير ضروري، كما تقتصر الإقامة في البلاد على "الغايات غير السياحية".

لكن على عكس الإغلاق الذي فرض في فصل الربيع في ألمانيا لن تغلق المدارس ودور الحضانة أبوابها، كما ستواصل المحال عملها إنما بقيود أكثر صرامة، وكذلك الأمر بالنسبة لصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، كما لن تغلق دور العبادة.

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فقد تجاوز مؤخراً عدد الإصابات اليومية بالفيروس في المانيا 10 آلاف، مع تسجيل حصيلة قياسية بلغت 14964 إصابة الأربعاء، وفق معهد روبرت كوخ.

وقالت ميركل: "يجب تسطيح المنحى.. من أجل إتاحة البحث عن المخالطين"، مضيفةً أنه بالنسبة إلى ثلاثة ارباع الإصابات الجديدة لم يعد المسؤولون قادرين على تحديد حالياً مصدر العدوى.

ويعتبر مسؤولون أن التدابير الجديدة تهدف إلى إنقاذ الاحتفالات بأعياد نهاية السنة، علماً أن غالبية أسواق الميلاد الأحب على قلوب الألمان سبق أن ألغيت بسبب الجائحة.

ويثير الوضع الاقتصادي مخاوف كثيرة في المانيا وسائر الدول الأوروبية. ولتخفيف وطأة الصدمة على الاقتصاد ستقدم المانيا مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو للقطاعات المتأثرة بالتدابير الجديدة.

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