  • مباشر
اللغة

جونسون: إغلاق عام في إنجلترا لمدة شهر

بوريس جونسون
بوريس جونسون
فيروس كورونا

جونسون: إغلاق عام في إنجلترا لمدة شهر

جونسون: بدون التدابير الجديدة يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إغلاق جديد لمدة شهر في إنجلترا بعد أن حذر من أن تفشي فيروس كورونا المستجد سوف يطغى على المستشفيات في أسابيع دون اتخاذ إجراءات صارمة.

المشاركون في التصويت المبكر تخطى عددهم 90 مليونا الانتخابات الأمريكية 2020 الانتخابات الأميركية المشاركون في التصويت المبكر تخطى عددهم 90 مليونا

إلى ذلك، قال جونسون في مؤتمر صحفي متلفز اليوم السبت إن الإجراءات الجديدة ستبدأ يوم الخميس وتستمر حتى 2 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وأضاف جونسون أنه بدون التدابير الجديدة "يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، مؤكدا أن لديه آمال قوية في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

يمكن للحانات والمطاعم تقديم وجبات سريعة فقط، ويجب إغلاق المتاجر غير الأساسية ولن يتمكن الأشخاص من مغادرة المنازل إلا لقائمة قصيرة من الأسباب بما فيها ممارسة الرياضة.

في السياق، قال كبير المستشارين العلميين للمملكة المتحدة باتريك فالانس اليوم السبت إن عدد الوفيات في إنجلترا خلال الشتاء جراء كوفيد-19 قد يكون الضعف أو أكثر مقارنة بالموجة الأولى في الربيع.

وعلى عكس ما حدث خلال الإغلاق الأول للمملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام، ستظل المدارس والجامعات ومواقع البناء والشركات الصناعية مفتوحة.

كان جونسون يأمل أن تكون مجموعة من القيود الإقليمية كافية لاحتواء الفيروس، لكن المستشارين العلميين الحكوميين يتوقعون أنه في المسار الحالي لتفشي المرض ، سيتجاوز الطلب على أسرة المستشفيات سعتها قريبًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون
كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
إصابة كاهن بهجوم في ليون الفرنسية.. وتصريح يرجح الإرهاب إصابة كاهن بهجوم في ليون الفرنسية.. وتصريح يرجح الإرهاب

قبل ان تذهب

هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟
هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟

اكتشف المزيد