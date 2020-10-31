أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إغلاق جديد لمدة شهر في إنجلترا بعد أن حذر من أن تفشي فيروس كورونا المستجد سوف يطغى على المستشفيات في أسابيع دون اتخاذ إجراءات صارمة.

إلى ذلك، قال جونسون في مؤتمر صحفي متلفز اليوم السبت إن الإجراءات الجديدة ستبدأ يوم الخميس وتستمر حتى 2 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وأضاف جونسون أنه بدون التدابير الجديدة "يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، مؤكدا أن لديه آمال قوية في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

يمكن للحانات والمطاعم تقديم وجبات سريعة فقط، ويجب إغلاق المتاجر غير الأساسية ولن يتمكن الأشخاص من مغادرة المنازل إلا لقائمة قصيرة من الأسباب بما فيها ممارسة الرياضة.

في السياق، قال كبير المستشارين العلميين للمملكة المتحدة باتريك فالانس اليوم السبت إن عدد الوفيات في إنجلترا خلال الشتاء جراء كوفيد-19 قد يكون الضعف أو أكثر مقارنة بالموجة الأولى في الربيع.

وعلى عكس ما حدث خلال الإغلاق الأول للمملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام، ستظل المدارس والجامعات ومواقع البناء والشركات الصناعية مفتوحة.

كان جونسون يأمل أن تكون مجموعة من القيود الإقليمية كافية لاحتواء الفيروس، لكن المستشارين العلميين الحكوميين يتوقعون أنه في المسار الحالي لتفشي المرض ، سيتجاوز الطلب على أسرة المستشفيات سعتها قريبًا.