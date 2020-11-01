وفاة سياسي تركي في حزب أردوغان جراء فيروس كورونا

توفي سياسي تركي ينتمي إلى الحزب الحاكم في تركيا بسبب فيروس كورونا.

قال وزير الصحة في البلاد على تويتر إن برهان كوزو، 65 عامًا، كان يتلقى العلاج من كوفيد-19 منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول وتوفي يوم الأحد.

كوزو محامٍ دستوري وعضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخدم في البرلمان أربع مرات.

قام اثنان من كبار المسؤولين المقربين من الزعيم التركي - المتحدث الرئاسي إبراهيم قالين ووزير الداخلية سليمان صويلو - بالتغريد يوم السبت بأنهما أصيبا بكوفيد -19. وقال كلاهما إنهما يعملان بشكل جيد. وكان صويلو في المستشفى.

تظهر أحدث إحصائيات وزارة الصحة أن 10252 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 في تركيا.

يقول بعض خبراء الصحة إن الحكومة تقلل من حجم تفشي المرض في البلاد بالطريقة التي تحسب بها الحالات.