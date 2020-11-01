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وفاة سياسي تركي في حزب أردوغان جراء فيروس كورونا

كورونا تركيا
أرشيفية

وفاة سياسي تركي في حزب أردوغان جراء فيروس كورونا

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العربية.نت، وكالات

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توفي سياسي تركي ينتمي إلى الحزب الحاكم في تركيا بسبب فيروس كورونا.

قال وزير الصحة في البلاد على تويتر إن برهان كوزو، 65 عامًا، كان يتلقى العلاج من كوفيد-19 منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول وتوفي يوم الأحد.

كوزو محامٍ دستوري وعضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخدم في البرلمان أربع مرات.

قام اثنان من كبار المسؤولين المقربين من الزعيم التركي - المتحدث الرئاسي إبراهيم قالين ووزير الداخلية سليمان صويلو - بالتغريد يوم السبت بأنهما أصيبا بكوفيد -19. وقال كلاهما إنهما يعملان بشكل جيد. وكان صويلو في المستشفى.

تظهر أحدث إحصائيات وزارة الصحة أن 10252 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 في تركيا.

يقول بعض خبراء الصحة إن الحكومة تقلل من حجم تفشي المرض في البلاد بالطريقة التي تحسب بها الحالات.

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