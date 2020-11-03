"أثناء تلقي لقاح كورونا".. حاكم دبي يغرد بصورة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، تلقيه لقاح كوفيد-19.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".

كما أضاف: "نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس"، مؤكداً "المستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".

أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات .. pic.twitter.com/LXdOJqhMYa — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020

وأعلنت الإمارات، منتصف أكتوبر الماضي، عن بدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح كورونا الروسي القائم على الفيروسات الغُدِّية.

يشار إلى أنه ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد أثبتت التجارب التي أجريت في الإمارات وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في وقت سابق أن "هذه التجارب السريرية تأتي في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادية في روسيا، وشركة أوروجلف هيلث للاستثمار".

وكان اللقاح قد طوّره معهد "غاماليا" الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.