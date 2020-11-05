  • مباشر
اللغة

كورونا.. السعودية تسجل 450 إصابة وشفاء 474

السعودية صحة اقتصاد كورونا مناسبة
من السعودية
فيروس كورونا

كورونا.. السعودية تسجل 450 إصابة وشفاء 474

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 18 آخرين.

كما أعلنت عن شفاء 474 مصابا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (336,068) حالة.

وذكرت الوزارة بخطوات لإستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعد، توجه للموعد واستلم نتيجتك.

وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 348,936 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5471 حالة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام "غينيس" القياسية
ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت  ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت 

الأكثر قراءة

بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد