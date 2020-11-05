أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 18 آخرين.

كما أعلنت عن شفاء 474 مصابا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (336,068) حالة.

وذكرت الوزارة بخطوات لإستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعد، توجه للموعد واستلم نتيجتك.

وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 348,936 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5471 حالة.