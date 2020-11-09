بايدن وكورونا.. خطة لاحتواء الوباء فور أداء القسم

بعدما أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، ضمن خطته في مواجهة جائحة كورونا التي عصفت بالولايات المتحدة الأميركية، تشكيل فريقه الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا، قائلاً "علينا الاتحاد من أجل القضاء على كورونا"، أكد بايدن أن خطة احتواء الوباء ستدخل حيز التنفيذ فور أدائه القسم.

وأكد خلال اجتماع مع فريقه الطبي الانتقالي "شكلت اليوم مجلسا استشاريا لمواجهة كوفيد 19"، مضيفاً: "بعد التوصل للقاح لكورونا سنقوم بتوزيعه بشكل عادل".

وشدد على أن العلاج يجب أن يحظى بموافقة الخبراء والعلماء.

ارتداء الكمامات

وقال "بالإمكان إنقاذ آلاف الأرواح بارتداء الكمامات"، مضيفاً "نريد العودة إلى حياتنا الطبيعية".

هذا ويتكون أعضاء فريق العمل الخاص بفيروس كورونا من 13 مختصاً، وهم مجموعة مكونة بالكامل من الأطباء وخبراء الصحة، في إشارة إلى نيته السعي إلى نهج قائم على العلم للسيطرة على الوباء.

3 رؤساء مشاركون

كما سيكون لفريق بايدن ثلاثة رؤساء مشاركين: وهم فيفيك إتش ميرفي، الجراح العام خلال إدارة باراك أوباما، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير ديفيد كيسلر، وأيضاً مارسيلا نونيز سميث العميد المشارك لأبحاث العدالة الصحية في كلية الطب بجامعة ييل وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

جاء ذلك بعدما عقد بايدن، اليوم، اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا، وذلك لتدارس المشكلة الأولى التي تواجهه عندما يتولى منصبه في يناير.

واجتمع بايدن في وقت سابق اليوم، بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير ديفيد كيسلر، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة.

علاج عاجل للوباء

وأمس، كشف متحدث باسمه أن مستشاري الرعاية الصحية للرئيس المنتخب أجروا محادثات مع المسؤولين التنفيذيين لصناعة الأدوية في برنامج للحكومة الأميركية للتعجيل بالتوصل لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الجديد بسن قانون لتمويل حملة اختبار وطنية، وكذلك جعل وضع الكمامات إجباريا، وأيضاً صناعة منتجات ومعدات طبية، وبالطبع العمل على توفير لقاح مجاني للجميع مستقبلا.

يذكر أن بايدن كان تعهد في خطاب النصر الذي ألقاه ليل السبت- الأحد إثر إعلان فوزه في ولاية بنسلفانيا وبالتالي ارتفاع عدد الأصوات التي حصل عليها في المجمع الانتخابي إلى 290، بأن يوحد جميع الأميركيين ويعمل على مكافحة الجائحة التي سجلت حتى الساعة 10 ملايين إصابة في أميركا وحدها، فضلاً عن إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير في البلاد، وعالميا على السواء جراء تداعيات كورونا.

وكان بايدن ركز في قسم كبير من حملة الدعاية الانتخابية على مواجهة الجائحة.

أول دولة في العالم

هذا وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وذلك طبقا لإحصاء لرويترز الأحد مع اجتياح الموجة الثالثة من كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد.

كما سجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة في الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما.