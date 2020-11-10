قال مسؤولون ومصادر إن فيروس كورونا واصل الانتشار بين كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ إصاب وزير الإسكان بن كارسون وأيضا المستشار المسؤول عن قيادة حملة الطعون القانونية في خسارة ترمب انتخابات الرئاسة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ووجهت إصابة كارسون (69 عاما) وهو جراح أعصاب متقاعد والناشط السياسي المحافظ ديفيد بوسي (55 عاما) الأنظار مرة أخرى نحو حفل مسائي أقامه البيت الأبيض يوم انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كولتر بيكر نائب كبير موظفي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أمس الاثنين "اختبار فيروس كورونا للوزير كارسون جاء إيجابيا. معنوياته جيدة ويشعر أنه محظوظ لحصوله على الأدوية الفعالة التي تساعد على شفائه سريعا". ولم يدخل كارسون المستشفى.

وقال مصدر مطلع إن إصابة بوسي بكوفيد-19 "أخرجته من عملية صنع القرار" في حملة الطعن في نتائج الانتخابات إذ يتعذر وجوده في مقر الحملة أو المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق على مشكلات صحية تتصل بموظفي الإدارة.

وأصيب ترمب نفسه بكوفيد-19 ودخل المستشفى في أوائل أكتوبر تشرين الأول. كما جاءت اختبارات الفيروس لعدد من موظفي البيت الأبيض وميلانيا زوجة ترمب وابنه إيجابية.

وكان مصدر مطلع أبلغ رويترز يوم الجمعة أن الاختبارات أثبتت إصابة مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، الذي ظهر كثيرا بدون كمامة في لقاءات عامة، بالفيروس إلى جانب عدد من الموظفين الآخرين.

وحضر كارسون وميدوز ووزير الخزانة ستيف منوتشين ووزير الصحة أليكس عازار وعدد من مسؤولي حكومة ترمب الآخرين وكبار مساعديه

الحفل الليلي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن بوسي حضر أيضا حفل البيت الأبيض. وجرى اختيار بوسي يوم الجمعة ليقود جهود ترامب للطعن في نتائج

الانتخابات في عدد من الولايات الحاسمة.

وقال مصدر مطلع إن اختبارات الفيروس التي أجريت لمنوتشين جاء سلبية حتى الآن.