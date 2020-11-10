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منظمة طبية تركية: سياسة الحكومة في التصدي لكورونا أفلست

ISTANBUL, TURKEY - MAY 08: Doctors work to fix an oxygen blockage on a COVID-19 patient at the Kartal Dr. Lutii Kirdar Education and Research Hospital, Intensive Care Unit (ICU) on May 08, 2020 in Istanbul, Turkey. As of May 8, Turkey has recorded 3,689 coronavirus related deaths, 135,569 confirmed cases and 86,396 recovered patients. As numbers begin to drop Turkey has announced a tentative loosening of some restrictions but will continue weekend lockdowns. The interior ministry continues restrictions on travel between 24 cities, a curfew is still in place for people over the age of 65 and under 20, schools, cafes, bars and non-essential businesses remain closed. Chris McGrath/Getty Images/AFP
أحد المصابين بكورونا في مستشفى باسطنبول (أرشيفية)
فيروس كورونا

منظمة طبية تركية: سياسة الحكومة في التصدي لكورونا أفلست

"غرفة أطباء إسطنبول": سيارات الإسعاف في المدينة غير كافية لنقل المصابين بالفيروس

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دبي – العربية.نت 

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قالت "غرفة أطباء إسطنبول" إن سياسة الحكومة التركية في التصدي لوباء كورونا "أفلست بكاملها"، لافتةً إلى أن سيارات الإسعاف في المدينة غير كافية لنقل المصابين بالفيروس. وأكدت الغرفة ضرورة إغلاق المدينة.

وفي مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، شككت غرفة الأطباء، بتصريح وزارة الصحة حول عدد الوفيات بسبب الوباء، والذي قالت الوزارة إنه بلغ 10 آلاف و972. وقالت "غرفة أطباء إسطنبول" تعليقاً على هذه الأرقام إن "عدد الوفيات الحقيقي هو ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، والنصيب الأكبر من الوفيات كان في إسطنبول التي قال عنها وزير الصحة في بداية الوباء إنها وهان تركيا، واليوم نراها تجاوزت بالأرقام ما وصلت له وهان في الصين".

أحد المصابين بكورونا في مستشفى باسطنبول (أرشيفية)
أحد المصابين بكورونا في مستشفى باسطنبول (أرشيفية)
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وأضافت غرفة أطباء إسطنبول: "سيارات الإسعاف غير كافية لإسعاف المصابين بكورونا، المرضى ينتظرون لساعات وصول سيارة الإسعاف، والأسّرة الموجودة في المستشفيات غير كافية. الكثير من المرضى يبقون في غرفة الإسعاف لعدم وجدة أسّرة كافية. الكثير من المرضى الذين هم بحاجة للعناية المركزة يضطرون للبقاء في غرف الإسعاف في انتظار فراغ غرف العناية المركزة".

واختتمت اللجنة مؤتمرها بالقول: "تكرار تحميل المواطنين مسؤولية انتشار الفيروس، وتكرار الحديث عن الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم لن يجدي نفعاً، ولن يؤدي الى السيطرة على الوباء. الحل هو ما اقترحته منظمة الصحة العالمية منذ بداية الوباء، وهو اختبارات مكثفة، وعزل المصابين، وتأمين أماكن لمن ليس بإمكانه الانعزال في بيته".

أحد سكان اسطنبول يخضع لفحص كورونا (أرشيفية)
أحد سكان اسطنبول يخضع لفحص كورونا (أرشيفية)
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