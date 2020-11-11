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الصين: وضعنا آمن للغاية.. وقد نتجنب موجة ثانية من كورونا

كورونا الصين
أرشيفية
فيروس كورونا

الصين: وضعنا آمن للغاية.. وقد نتجنب موجة ثانية من كورونا

نائب مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض قال إن الصين "ستمنع على الأرجح" جولة جديدة من العدوى بالنظر إلى الاتجاهات الحالية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أعرب مسؤول صحي صيني بارز عن ثقته في أن البلاد قد تتجنب موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا هذا الشتاء، إذا حافظت على الاحتياطات الحالية.

وقال فنغ تسيجيان، نائب مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمجلة كايشين المالية الرائدة إن الصين "ستمنع على الأرجح" جولة جديدة من العدوى بالنظر إلى الاتجاهات الحالية.

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ووصف فنغ الوضع الحالي لتفشي المرض في الصين بأنه "آمن للغاية بشكل عام". وقضت الصين إلى حد كبير على تفشي المرض المحلي الجديد من خلال طلب وضع الكمامات داخل الأماكن وفي وسائل النقل العام، والحجر الصحي لمدة أسبوعين لمن يدخلون البلاد وحظر بعض المسافرين الأجانب تمامًا.

وتحركت السلطات بسرعة لمعالجة حالات التفشي المحلية من خلال تتبع المخالطين المحتملين وإجراء اختبارات واسعة النطاق وفي بعض الأحيان إغلاق مجتمعات بأكملها. بينما اتُهمت الصين بإخفاء المعلومات حول تفشي المرض في مرحلته الأولية، لم يتم تحدي بياناتها الأخيرة بشكل جدي وتحرك المسؤولون المحليون بسرعة للكشف عن حالات جديدة. وقد سمح ذلك لثاني أكبر اقتصاد في العالم بالتعافي إلى حد كبير، جزئيًا بمساعدة خدمات التوصيل للمنازل المزدهرة في البلاد.

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